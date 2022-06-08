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İlaçların yan etkisini en aza indiren proje! Öğrencilerin büyük başarısı

A Haber
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Giriş: 08.06.2022 15:44
Balıkesir'de 10 sınıf öğrencileri Aslı ve Azra ‘ilaçlar vücutta ağrı olan noktayı nasıl bulur?’ sorusundan yola çıkarak ilaçların yan etkisini en aza indirecek projeye imza attı. TÜBİTAK yarışmasında birincilik ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan iki arkadaş projelerinin detaylarını A Haber'e anlattı.
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