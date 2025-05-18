İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi! Listeye 5 ilçe daha eklendi

Türkiye İstatistik Kurumu, il olma potansiyeli taşıyan ilçeler listesini güncelledi. Listeye 5 yeni ilçe daha eklendi. Böylece il statüsüne bir adım daha yaklaşan ilçe sayısı 24'e çıktı. Nüfus, uzaklık, altyapı ve kalkınma potansiyeli gibi kriterler belirleyici oldu. İşte il olmaya aday 5 yeni ilçe.

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