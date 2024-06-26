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''İktidar ile muhalefet arasında "ittifak" olmaz''

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 13:21
Başkan Erdoğan TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Katil İsrail Gazze'de yaptığı katliamı Batı'nın desteğiyle Lübnan'a taşımak istiyor. Başkan Erdoğan konuyla ilgili "İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiği belli oluyor. Batı'dan önce İslam alemi ve Ortadoğu'daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Buna fırsat vermemiz lazım. Türkiye Lübnan'ın yanındadır." dedi. Siyasetteki normalleşme adımlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdoğan "İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında ittifak olmaz." dedi.
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''İktidar ile muhalefet arasında "ittifak" olmaz''
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