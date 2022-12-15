İkna çabalarıyla PKK’ya darbe! Teslim olan terörist PKK’nın gerçek yüzünü anlattı

PKK içindeki çözülmeler devam ediyor. Son olarak bir kadın terörist daha, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçarak teslim oldu. Iğdır'da ailesiyle buluşan terörist, örgütün gerçek yüzünü anlattı.

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