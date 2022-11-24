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İklim aktivistlerinin tartışmalı protestoları! Neden sanatı hedef alıyorlar?

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Giriş: 24.11.2022 15:54
Güncelleme:24.11.2022 15:55
Son dönemde, iklim aktivistleri dünyanın farklı noktalarında iklim değişikliğine dikkat çekmek için ünlü sanat eserlerine saldırılar düzenlemeye başladı. Aktivistler Van Gogh'un ünlü tablolarından İnci Küpeli Kız'a kadar pek çok tablonun üzerine sıvı döküp kendilerini esere yapıştırdı. Peki sanata yapılan bu saldırılar iklim krizini kurtarır mı?
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