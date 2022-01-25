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İkitelli İETT Garajı'nda park halindeki otobüsler drone ile görüntülendi

İHA
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Giriş: 25.01.2022 16:00
İstanbul'da yaşanan kar esaretine yolda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşamıştı. Vatandaşlar saatlerce duraklarda otobüs beklemiş, bu duruma da isyan edilmişti. İkitelli İETT Garajı'nda park halindeki onlarca otobüs ise havadan görüntülendi. Görüntülerde otobüslerin kar yığınlarının arasında kaybolduğu görülüyor.
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