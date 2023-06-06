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İkinci turda Başkan Erdoğan'a destek arttı

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Giriş: 06.06.2023 15:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yarışının ikinci turunda aldığı 27 milyon 834 bin 692 "evet" oyuyla bir kez daha zafer koltuğuna oturdu. Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde birçok il ve ilçede rekor kırdı. İşte Erdoğan’ın maratonu önde tamamladığı ilçelerden bazıları ve vatandaşın görüşleri.
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