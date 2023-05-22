İkinci tur için son 6 gün! Sinan Oğan'ın kararı ne olacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 6 gün kaldı. Sinan Oğan seçmeninin kime oy vereceği merak ediliyor. Ankara kulislerinde merak edilen sorunun yanıtı bugün belli olacak. Oğan sosyal medya hesabından kararını bugün duyuracağını belirtti. Öte yandan bugün önemli bir görüşme var. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya gelecek. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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