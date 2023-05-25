İkinci tur için 'rehavet' uyarısı! AK Parti'den seçmenin sandığa gitmesi için yeni çalışma

AK Parti'nin il teşkilatlarına gönderdiği mesajda seçimin ikinci turu için 'rehavet' uyarısı yapıldı, seçmenin sandığa gitmesi için çalışma yapılması istendi. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ anlattı.

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