08 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İkinci 'tosuncuk' vakası mı? Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp, ortadan kayboldular

İkinci 'tosuncuk' vakası mı? Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp, ortadan kayboldular

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2022 09:39
Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit olmak üzere 5 bölgede şubesi olan mücevher firmasının 110 bin kişiyi dolandırıp kayıplara karıştığı öne sürüldü. Binlerce kişinin parasını buhar eden şirket hakkında, yapılan şikâyetler sonrası haciz işlemi başlatıldı. Şirketin mağdurları da giderek artıyor. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İkinci ’tosuncuk’ vakası mı?
İkinci 'tosuncuk' vakası mı?
Olası harekatın hedefleri neresi?
Olası harekatın hedefleri neresi?
Türkiye ile Rusya arasında kritik temas!
Türkiye ile Rusya arasında kritik temas!
DEAŞ örgütüne operasyon!
DEAŞ örgütüne operasyon!
İstanbul’da trafik ne durumda?
İstanbul’da trafik ne durumda?
Venezuela Cumhurbaşkanı Ankara’ya geliyor
Venezuela Cumhurbaşkanı Ankara’ya geliyor
Memleket Meselesi | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli’den açıklamalar
Memleket Meselesi | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den açıklamalar
AK Partili Sürekli’den Tunç Soyer’e tepki
AK Partili Sürekli’den Tunç Soyer’e tepki
Bakan Koca Türkiye’de ilk dedi
Bakan Koca "Türkiye'de ilk" dedi
Esad ve teröristler nasıl işbirliği yaptı?
Esad ve teröristler nasıl işbirliği yaptı?
Sır ölümde görüntünler ortaya çıktı
Sır ölümde görüntünler ortaya çıktı
PKK mağarasında terör mühimmatı!
PKK mağarasında terör mühimmatı!
Daha Fazla Video Göster