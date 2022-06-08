08 Haziran 2022, Çarşamba
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İkinci 'tosuncuk' vakası mı? Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp, ortadan kayboldular
Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit olmak üzere 5 bölgede şubesi olan mücevher firmasının 110 bin kişiyi dolandırıp kayıplara karıştığı öne sürüldü. Binlerce kişinin parasını buhar eden şirket hakkında, yapılan şikâyetler sonrası haciz işlemi başlatıldı. Şirketin mağdurları da giderek artıyor. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.