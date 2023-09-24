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İkinci tahıl gemisi İstanbul'da

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Giriş: 24.09.2023 16:46
Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna limanlarından çıkan yola çıkan tahıl yüklü ikinci gemi İstanbul'a ulaştı. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.
İkinci tahıl gemisi İstanbul’da
İkinci tahıl gemisi İstanbul'da
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