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İkinci reform aşamasına geçiliyor! AK Parti’de reformlara akademik reçete

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 08.06.2024 09:09
AK Parti, ikinci reform aşamasının reçetesini akademisyenlere emanet edecek. Objektif teşhislerle Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun fotoğrafının çekileceğini belirten AK Parti kaynakları, "Halk neyi eleştiriyorsa raporlara girecek" bilgisini verdi.
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