28 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İkinci mayın imha edildi

İkinci mayın imha edildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.03.2022 13:18
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayının tespit edildiği ve SAS timlerinin müdahale ettiği duyuruldu. Bakanlık daha sonra mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İkinci mayın imha edildi
İkinci mayın imha edildi
Palmiyeler tedavi edilebilir miydi?
Palmiyeler tedavi edilebilir miydi?
Antalya Havalimanı kapasitesi arttırılıyor
Antalya Havalimanı kapasitesi arttırılıyor
Kiev’in tarihi mekanlarına koruma!
Kiev’in tarihi mekanlarına koruma!
Lavrov’dan flaş açıklama: İstanbul’da…
Lavrov’dan flaş açıklama: İstanbul’da…
Stokçulara geçit verilmeyecek!
Stokçulara geçit verilmeyecek!
Kiev’de son durum ne?
Kiev’de son durum ne?
AK Parti’nin ilk yerel seçimi 18. yılında
AK Parti'nin ilk yerel seçimi 18. yılında
İstanbul’da barış olur mu?
İstanbul'da barış olur mu?
Karadeniz’de ikinci mayın
Karadeniz'de ikinci mayın
Kiev’in gözü İstanbul’da!
Kiev’in gözü İstanbul’da!
Asma köprüler bakımsız bırakıldı!
Asma köprüler bakımsız bırakıldı!
Daha Fazla Video Göster