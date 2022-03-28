İkinci mayın imha edildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayının tespit edildiği ve SAS timlerinin müdahale ettiği duyuruldu. Bakanlık daha sonra mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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