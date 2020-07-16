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İkinci el araçlarda ‘opsiyonlanmıştır’ oyunu! Yüksek fiyata satıyorlar

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Giriş: 16.07.2020 15:15
Güncelleme:16.07.2020 15:15
İkinci el otomobil alım-satım işi yapılan online sitelerde, bazı kişilerin araçlarını 'opsiyonlanmıştır' yani kaporası alınmış ve satış işlemleri sürüyormuş gibi gösteriyor. Bir süre sonra opsiyondan çıkarılan aracın artık ederinin üzerinde satıldığı kaydedildi. Araçlarını ucuza satmak istemeyen diğer satıcıların fiyat artırımıyla da suni bir yükselişin yaşandığı belirtildi.
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