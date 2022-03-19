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İki yakayı buluşturan köprüler! Türkiye’nin bir olduğu kritik noktalar

A Haber
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Giriş: 19.03.2022 13:17
Ulaşıma yapılan yatırımlar, hayatı kolaylaştırmakla birlikte ekonomiye de can suyu oluyor. Türkiye'nin gelişen bu yol haritasını taçlandıran projelerin başında ise, köprüler geliyor. Uzakları yakın eden dev projeler, ulaşıma nasıl katkı sağladı? Son 20 yılda hangi projeler hayata geçti? İşte tüm ayrıntılar…
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