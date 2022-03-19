19 Mart 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İki yakayı buluşturan köprüler! Türkiye’nin bir olduğu kritik noktalar
Ulaşıma yapılan yatırımlar, hayatı kolaylaştırmakla birlikte ekonomiye de can suyu oluyor. Türkiye'nin gelişen bu yol haritasını taçlandıran projelerin başında ise, köprüler geliyor. Uzakları yakın eden dev projeler, ulaşıma nasıl katkı sağladı? Son 20 yılda hangi projeler hayata geçti? İşte tüm ayrıntılar…