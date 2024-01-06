İki terörist eylem arayışındayken yakalandı! PKK/YPG'li terörist bir ay boyunca takip edildi

Şanlıurfa'da eylem arayışında olduğu tespit edilen iki terörist yakalandı. Teröristlerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca, uyuşturucu madde ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN