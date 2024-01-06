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İki terörist eylem arayışındayken yakalandı! PKK/YPG'li terörist bir ay boyunca takip edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 18:13
Şanlıurfa'da eylem arayışında olduğu tespit edilen iki terörist yakalandı. Teröristlerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca, uyuşturucu madde ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
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İki terörist eylem arayışındayken yakalandı!
İki terörist eylem arayışındayken yakalandı!
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