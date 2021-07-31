31 Temmuz 2021, Cumartesi
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İki orman işçisinin hayatını kaybettiği mahallede alevleri söndürmek için havadan ve karadan mücadele devam ediyor
Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki orman işçisinin hayatını kaybettiği Gebece Mahallesi’ndeki ormanlık alanda söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Boşaltılan mahallede bazı evlerin zarar gördüğü, 10’a yakın da hayvanın telef olduğu öğrenildi. Mahalledeki söndürme çalışmaları ve son durum ise havadan görüntülendi.