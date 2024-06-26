26 Haziran 2024, Çarşamba
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İki lider iki devlet adamı: Erdoğan ve Bahçeli! Erdoğan'nın milli adımlarına Bahçeli'nin desteği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri devlet bahçeli 15 Temmuz’dan sonra kurulan Cumhur İttifakıyla birlikte beraber yol yürümeye başladı. Bu süreçte Erdoğan ve Bahçeli’nin samimiyet dikkat çekti. Herhangi bir pazarlık söz konusu olmadan yürünen yolda iki lideri bir araya getiren etkenler var. Nedir o etkenler, editörün notu ekranlarınıza geliyor.