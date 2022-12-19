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İki ilde DHKP-C'ye operasyon! İstanbul ve Ankara’da 12 kişi yakalandı

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 15:16
Son dakika haberi… Terör örgütü DHKP-C'ye Ankara ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. DHKP-C'nin gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda hedef şahıslara ait çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana ele geçirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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