İki ilde DHKP-C'ye operasyon! İstanbul ve Ankara’da 12 kişi yakalandı

Son dakika haberi… Terör örgütü DHKP-C'ye Ankara ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. DHKP-C'nin gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda hedef şahıslara ait çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana ele geçirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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