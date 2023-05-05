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İki günde iki indirimle motorin 18 tl'nin altına düştü

A Haber
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Giriş: 05.05.2023 08:42
Motorine gelen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından akaryakıtta yeni indirim daha geldi. Motorin art arda gelen indirimlerle 18’in altına düştü. Son dakika haberleri… Mehmet Zeyrek son rakamları canlı yayında anlattı.
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