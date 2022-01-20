20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İki doz Biontech olana TURKOVAC | Ermenistan ile tam normalleşme hedefi!  İmamoğlu'na metro yanıtı

İki doz Biontech olana TURKOVAC | Ermenistan ile tam normalleşme hedefi!  İmamoğlu'na metro yanıtı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2022 12:18
Güncelleme:20.01.2022 12:22
Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısına katılan Bakanlar toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarının ayrıntıları için Ankara'dan Ece Altuğ aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Antikor değişimini gözlemlemek için çalışma başlatılacak. Pazartesi başlayacak proje ilk etapta Ankara'da yürütülecek." dedi.

Dışişşleri Bakanı Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan ile ikinci görüşmede güven artırıcı adımlar konuşulacak. Rusya-Ukrayna konusunda temasları sürdüreceğiz, amaç gerginliğin azaltılması" ifadelerini kullandı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, "İBB önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın. Metro konusunda kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

AK Parti’den İYİ Parti’ye tepki
AK Parti’den İYİ Parti’ye tepki
İki doz Biontech olana TURKOVAC
İki doz Biontech olana TURKOVAC
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
4 yıllık mücadele! Son Osmanlı...
4 yıllık mücadele! Son Osmanlı...
Millet İttifakı’nda Kılıçdaroğlu anlaşmazlığı
Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu anlaşmazlığı
Mehmetçik destan yazdı! Terör işgali bitti
Mehmetçik destan yazdı! Terör işgali bitti
Minik Asiye’den güzel haber
Minik Asiye’den güzel haber
Rusya Ukrayna’yı işgal mi edecek?
Rusya Ukrayna’yı işgal mi edecek?
ABD’deki gizemli danışmana maaş!
ABD'deki gizemli danışmana maaş!
Karlı yollarda araba nasıl kullanılır?
Karlı yollarda araba nasıl kullanılır?
Millet İttifakı’nın adayı kim?
Millet İttifakı'nın adayı kim?
Yollar işte böyle takip ediliyor
Yollar işte böyle takip ediliyor
Daha Fazla Video Göster