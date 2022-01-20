İki doz Biontech olana TURKOVAC | Ermenistan ile tam normalleşme hedefi!  İmamoğlu'na metro yanıtı

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısına katılan Bakanlar toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarının ayrıntıları için Ankara'dan Ece Altuğ aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Antikor değişimini gözlemlemek için çalışma başlatılacak. Pazartesi başlayacak proje ilk etapta Ankara'da yürütülecek." dedi.

Dışişşleri Bakanı Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan ile ikinci görüşmede güven artırıcı adımlar konuşulacak. Rusya-Ukrayna konusunda temasları sürdüreceğiz, amaç gerginliğin azaltılması" ifadelerini kullandı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, "İBB önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın. Metro konusunda kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor" diye konuştu.