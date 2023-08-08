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İki ayda 2 bin 548 operasyon! Bakan Yerlikaya'dan kararlılık mesajı

A Haber
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Giriş: 08.08.2023 14:29
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen kaçakçıları ile mücadelede son rakamları açıkladı. A Haber ekibinden Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.
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