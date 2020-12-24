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IKBY'den ABD'ye Suriye talebi! Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal A Haber'de: Türkiye’nin olmadığı herhangi bir oluşumda istikrar söz konusu olamaz

A Haber
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Giriş: 24.12.2020 14:12
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, terör örgütü YPG/PKK'nın 15 Aralık'ta Suriye sınırı üzerinden peşmerge güçlerine saldırısı sonrası, ABD'den Suriye sınırına güç konuşlandırması talebinde bulundu. Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, terör örgütü YPG/PKK'nın 15 Aralık'ta Suriye sınırı üzerinden peşmerge güçlerine saldırısı sonrası, ABD'den Suriye sınırına güç konuşlandırması talebinde bulundu. Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bilal, "İstikrar önemli. Türkiye'nin olmadığı herhangi bir oluşumda istikrar söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

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