02 Ağustos 2022, Salı
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İhtiyacın tankerle karşıladığı Dikili'de suya zam
İzmir Büyükşehir Belediyesi, suyu akmayan, vatandaşın su ihtiyacını tankerle karşıladığı Dikili’de suya zam yaptı. Peki, Dikili’deki su kesintisinin sebebi ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.