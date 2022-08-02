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İhtiyacın tankerle karşıladığı Dikili'de suya zam

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2022 12:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi, suyu akmayan, vatandaşın su ihtiyacını tankerle karşıladığı Dikili’de suya zam yaptı. Peki, Dikili’deki su kesintisinin sebebi ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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İhtiyacın tankerle karşıladığı Dikili’de suya zam
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