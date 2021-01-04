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İhtiyaç sahipleri rencide edildi! CHP'li belediye yardım kolilerini vatandaşın üzerine fırlattı! Virüs tedbirleri hiçe sayıldı

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Giriş: 04.01.2021 10:58
Güncelleme:04.01.2021 11:01
Son dakika haberi... İzmir'in Konak ilçesinde büyükşehir belediyesi bir mahalleye yardım malzemeleri götürdü. Gıda kolileri ihtiyaç sahiplerinin üzerine fırlatıldı, aileler rencide edildi. Görüntüler büyük tepki çekti.

Yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerinin üzerine fırlatıldı, vatandaşlar rencide edildi. Görüntülerin adresi İzmir'in Konak ilçesine bağlı 2. Kadriye mahallesi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gıda ve hijyen malzemesi dağıtıldığını gören mahalleli, sokağa döküldü. Pandemi kuralları unutuldu, insanlar yardım kolisi alabilmek için birbiriyle yarıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hiçbir planlama olmaksızın yapılan yardım, ihtiyaç sahibi aileleri rencide etti. O görüntülere tepki yağdı.

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