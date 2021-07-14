İhanet ve dirilişin yaşandığı gün: 15 Temmuz! Tarihin değiştiği gecede neler oldu?

15 Temmuz gecesi, FETÖ’nün darbe girişimini idare ettiği merkez Akıncı Üssü'ydü. Hainler karanlık planlarını Akıncı'da hayata geçirdi. O hainliğe millet “Dur” dedi. Memleketin gerçek sahipleri 5 yıl önce darbeye karşı direndi. Yurdu işgale girişen FETÖ’cü hainlere Türk milleti geçit vermedi. Tarihin değiştiği 15 Temmuz gecesi neler oldu? 15 Temmuz'da neler yaşandı? Bir millet 15 Temmuz diriliş destanını nasıl yazdı? A Haber muhabiri Rüya Akkuş’un konuğu olan şehit yakınları ve gaziler o gece yaşananları anlattı.

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