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İhanet ve dirilişin yaşandığı gün: 15 Temmuz! Peki o gün neler yaşandı?

A Haber
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Giriş: 12.07.2021 16:50
FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi MİT binası da hedef alındı. Milletin vücudunu siper ettiği MİT’e ilk saldırı, binanın ana giriş kapısından yapıldı. Memleketin gerçek sahipleri 5 yıl önce darbeye karşı direndi. Yurdu işgale girişen FETÖ'cü hainlere Türk milleti geçit vermedi. İhanet ve direnişin 5. yılında Türkiye 15 Temmuz şehitlerini anılıyor. O noktada yaşananları A Haber muhabiri Rüya Akkuş’un konuğu olan Şehit Volkan Pilavcı’nın kardeşi Demet Pilavcı Yıldırım, gazilerimiz Ayhan Damar ve Muammer Polat anlattı.
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