11 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İhanet ve dirilişin yaşandığı gün: 15 Temmuz! O gece neler yaşandı? Kahramanları A Haber'e anlattı

İhanet ve dirilişin yaşandığı gün: 15 Temmuz! O gece neler yaşandı? Kahramanları A Haber'e anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2021 16:47
15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimine kalkıştığı gece millet göğsünü siper etti. Tarihin değiştiği gecede neler yaşandı? Şehit polis Hüseyin Kalkan’ın annesi Nurdane Kalkan, 15 Temmuz Gazileri Harun Şahin ve Gazisi Hasan Hüseyin Alkır, A Haber canlı yayınında o gece yaşadıklarını anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İhanet ve dirilişin yaşandığı gün
İhanet ve dirilişin yaşandığı gün
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan KHK'lılar hakkında skandal açıklama
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan KHK'lılar hakkında skandal açıklama
Ankara sokaklarında çöp rezaleti! Mansur Yavaş'a isyan: Z kuşağı da sizi tanıyor
Ankara sokaklarında çöp rezaleti! Mansur Yavaş'a isyan: Z kuşağı da sizi tanıyor
Bakan Varank Gökpınar Gölü'ne dalış yaptı
Bakan Varank Gökpınar Gölü'ne dalış yaptı
Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı
Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı
Şehit annesinden Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Şehit annesinden Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Zülfü Livaneli'den skandal sözler
Zülfü Livaneli'den skandal sözler
Bakan Akar'dan Yunan bakana sert tepki
Bakan Akar'dan Yunan bakana sert tepki
Bayram tatili kaç gün olacak?
Bayram tatili kaç gün olacak?
Abdullah Demir A Haber ekranlarından PKK'nın kaçırdığı oğluna seslendi
Abdullah Demir A Haber ekranlarından PKK'nın kaçırdığı oğluna seslendi
Acılı baba ilk kez A Haber’de açıkladı: Susmaları için 300.000 TL teklif edilmiş
Acılı baba ilk kez A Haber’de açıkladı: Susmaları için 300.000 TL teklif edilmiş
Evlat nöbeti tutan acılı baba üç maymunu oynayan muhalefete seslendi
Evlat nöbeti tutan acılı baba üç maymunu oynayan muhalefete seslendi
Daha Fazla Video Göster