İhanet ve dirilişin yaşandığı gün: 15 Temmuz! O gece neler yaşandı? Kahramanları A Haber'e anlattı

15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimine kalkıştığı gece millet göğsünü siper etti. Tarihin değiştiği gecede neler yaşandı? Şehit polis Hüseyin Kalkan’ın annesi Nurdane Kalkan, 15 Temmuz Gazileri Harun Şahin ve Gazisi Hasan Hüseyin Alkır, A Haber canlı yayınında o gece yaşadıklarını anlattı.

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