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İhanet ve Dirilişin 7. yılı

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Giriş: 15.07.2023 17:54
15 Temmuz 2016 yılında Türk milletinin göz bebeği Mehmetçik’in üniformasını çalan hain FETÖ’cüler milletin silahı ile vatanı işgal etmeye kalkıştı. O gece hesaba katmadıkları bir şey vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve onun çağrısıyla sokaklara inip toprağına sahip çıkan millet darbeye geçit vermedi. FETÖ’cü hainlerin hedef aldığı yerlerden biri ise TBMM’de oldu..
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İhanet ve Dirilişin 7. yılı
İhanet ve Dirilişin 7. yılı
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