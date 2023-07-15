15 Temmuz 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İhanet ve Dirilişin 7. yılı
15 Temmuz 2016 yılında Türk milletinin göz bebeği Mehmetçik’in üniformasını çalan hain FETÖ’cüler milletin silahı ile vatanı işgal etmeye kalkıştı. O gece hesaba katmadıkları bir şey vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve onun çağrısıyla sokaklara inip toprağına sahip çıkan millet darbeye geçit vermedi. FETÖ’cü hainlerin hedef aldığı yerlerden biri ise TBMM’de oldu..