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İHA'lar yangınlarla ilgili gözetleme ve sahadan bilgi paylaşımı ile kritik tespitler yaptı

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Giriş: 04.08.2021 13:28
Türkiye'nin göz bebeği İHA'lar yangınlarla mücadelede etkin rol oynamaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı İHA'lar alevlerin kritik noktalarını tespit ederek yerinde müdahale edilmesini sağladı.
İHA'lar yangınlarla ilgili gözetleme ve sahadan bilgi paylaşımı ile kritik tespitler yaptı
İHA'lar yangınlarla ilgili gözetleme ve sahadan bilgi paylaşımı ile kritik tespitler yaptı
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