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İHA'lar yangınları büyümeden tespit etti!

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Giriş: 05.08.2021 22:43
İHA'lar Türkiye'deki yangınların tespiti için çalışmalarına devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA’larının 1 Haziran'dan 4 Ağustos’a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdiğini ve tam 103 yangını ilk anda tespit ettiğini açıkladı.
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