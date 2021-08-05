07 Ağustos 2021, Cumartesi
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İHA'lar yangınları büyümeden tespit etti!
İHA'lar Türkiye'deki yangınların tespiti için çalışmalarına devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA’larının 1 Haziran'dan 4 Ağustos’a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdiğini ve tam 103 yangını ilk anda tespit ettiğini açıkladı.