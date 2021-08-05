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İHA’lar yangın bölgesinde aktif rol alıyor! Alevlere “nokta atışı” müdahale

A Haber
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Giriş: 05.08.2021 22:43
Türkiye'nin son yıllardaki en büyük afetlerinden biri olan yangınlarda İHA'lar da ön sırada. İHA'lar sadece yangınların fark edilmesi ve söndürülmesinde değil bölgedeki personelin can güvenliği için de hayati rol oynuyor. İHA'ların ilettiği görüntüler, internet ağı üzerinden bilgisayara aktarılıyor. İHA görüntüleri üzerinden görüntü işleme ve yapay zeka ile yangın tespiti yapılabilirken alarm üretilerek kısa mesajla uyarı veriliyor. Ayrıca İHA görüntüsündeki termal ısı kaynakları tespit edilerek o noktaların coğrafi koordinatları ve arasındaki alan hesaplanıyor.
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