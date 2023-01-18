18 Ocak 2023, Çarşamba
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İHA ve SİHA'ları hedef alan Ali Babacan çark etti: Her projenin arkasındayız
DEVA Partisi lideri Ali Babacan FOX TV'de İHA ve SİHA'lar hakkında yaptığı skandal açıklamalarından sonra aldığı sert tepkiler karşısında çark etti. Türkiye'nin muhalifleri de dahil olmak üzere milyonların tepkisini çeken açıklamaları karşısında geri adım atan Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendini "sözlerim çarpıtılıyor, her projenin arkasındayım" sözleriyle savundu. Babacan'ın açıkça geri adım attığı görüldüğü sözlerinde direkt bir özür metninin geçmemesi de dikkatlerden kaçmadı.