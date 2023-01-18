18 Ocak 2023, Çarşamba
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İHA SİHA’lar neden hedefte? Bayraktar SİHA’lar bölgede oyun değiştirdi
Dünyanın gündeminden düşmeyen ve savaşların seyrini değiştiren Türkiye üretimi İHA ve SİHA'lar, içte ve dışta bazı odakları rahatsız ediyor. Son günlerde hedef alınan Bayraktar İHA ve SİHA'ların neden önemli olduğu A Haber’in hazırladığı özel dosya ile ortaya çıktı.