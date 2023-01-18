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İHA SİHA’lar neden hedefte? Bayraktar SİHA’lar bölgede oyun değiştirdi

A Haber
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Giriş: 18.01.2023 15:16
Dünyanın gündeminden düşmeyen ve savaşların seyrini değiştiren Türkiye üretimi İHA ve SİHA'lar, içte ve dışta bazı odakları rahatsız ediyor. Son günlerde hedef alınan Bayraktar İHA ve SİHA'ların neden önemli olduğu A Haber’in hazırladığı özel dosya ile ortaya çıktı.
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