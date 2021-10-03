03 Ekim 2021, Pazar
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İGDAŞ'ta skandal! 2 kez 5 bin TL'lik fatura kesildi CHP'li İBB ilgilenmedi
İstanbul Ataşehir'de yaşayan Eren Erbey yaz başında gelen 5 bin 868 TL'lik doğalgaz faturasıyla şoke oldu. İtiraz sonrası fatura 45 TL'ye düşse de Eren Erbey bir sonraki ay aynı şeyle tekrar karşı karşıya kaldı. Aylardır İBB yetkilileri tarafından hatanın düzeltilmesini isteyen Erbey muhattap bulamadı.