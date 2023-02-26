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İGA konteyner kent kuruyor

A Haber
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Giriş: 26.02.2023 11:27
İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, depremlerin sarstığı Hatay'da 30 dönümlük arazi üstüne 350 konteynerlik kent kuruyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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İGA konteyner kent kuruyor
İGA konteyner kent kuruyor
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