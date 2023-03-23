23 Mart 2023, Perşembe
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İGA İstanbul Havalimanı üst üste 3. kez 'yılın havalimanı' seçildi
İstanbul Havalimanı, dünya havacılık sektörünün önde gelen organizasyonlarından biri olarak gösterilen Air Transport Awards ödüllerinde, 2021 ve 2022 senelerinin ardından bu yıl da “Yılın Havalimanı” seçildi.