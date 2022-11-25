İETT’nin yeni ihalesi tartışmaya neden oldu

İstanbul'da toplu ulaşımdan sorumlu İBB şirketi İETT yeni bir ihaleye hazırlanıyor. İhale, toplu ulaşım araçlarının iç yoğunluğu ve duraklarında bekleyen insan sayısını anlık olarak merkeze aktaran dijital sistemin devamı için yapılacak. Ancak İstanbulluların yaşadığı toplu ulaşım sorunları, bu sistemin varlığı konusunda tartışma başlattı.