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İETT'nin yeni ihalesi tartışmaya neden oldu

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 25.11.2022 16:15
İstanbul'da toplu ulaşımdan sorumlu İBB şirketi İETT yeni bir ihaleye hazırlanıyor. İhale, toplu ulaşım araçlarının iç yoğunluğu ve duraklarında bekleyen insan sayısını anlık olarak merkeze aktaran dijital sistemin devamı için yapılacak. Ancak İstanbulluların yaşadığı toplu ulaşım sorunları, bu sistemin varlığı konusunda tartışma başlattı.
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