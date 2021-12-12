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İETT'de yine aynı manzara: Vukuatları bitmiyor

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Giriş: 12.12.2021 11:16
İstanbullular 3 yıldır trafiğe çıkarken can güvenliğinden endişeli. Her gün kaza ya da arıza haberiyle gündeme gelen İETT, yine bir skandalla başrolde. Esenyurt’ta seyir halindeki İETT otobüsü bir anda alev alırken Bahçeşehir’de de 3 İETT otobüsü İBB’nin harfiyat çalışması yüzünden kaza yaptı.
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İETT’de yine aynı manzara: Vukuatları bitmiyor
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