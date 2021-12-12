12 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İETT'de yine aynı manzara! Bakımsız araçlar rampa çıkamadı

İETT'de yine aynı manzara! Bakımsız araçlar rampa çıkamadı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.12.2021 12:01
İstanbullular 3 yıldır trafiğe çıkarken can güvenliğinden endişeli. Her gün kaza ya da arıza haberiyle gündeme gelen İETT, yine bir skandalla başrolde. Esenyurt’ta seyir halindeki İETT otobüsü bir anda alev alırken Bahçeşehir’de de 3 İETT otobüsü İBB’nin harfiyat çalışması yüzünden kaza yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Marketlerin gizli stokçuluğu deşifre oldu!
Marketlerin gizli stokçuluğu deşifre oldu!
CHP’li İBB’de PKK şoku!
CHP'li İBB'de PKK şoku!
100 işçi daha ekmeğinden edildi
100 işçi daha ekmeğinden edildi
CHP’li belediyeler borç batağında!
CHP'li belediyeler borç batağında!
Kadına şiddete ağır ceza geliyor
Kadına şiddete ağır ceza geliyor
Dağdan inip İBB’ye girdiler!
Dağdan inip İBB’ye girdiler!
İETT’de yine aynı manzara!
İETT'de yine aynı manzara!
İETT’de yine aynı manzara: Vukuatları bitmiyor
İETT'de yine aynı manzara: Vukuatları bitmiyor
Aynı ürüne üç farklı etiket!
Aynı ürüne üç farklı etiket!
Türkiye’de Omicron varyantı tespit edildi
Türkiye'de Omicron varyantı tespit edildi
Samuel Eto’o ’Başkan’ seçildi
Samuel Eto'o 'Başkan' seçildi
İşte günün Kovid-19 tablosu
İşte günün Kovid-19 tablosu
Daha Fazla Video Göster