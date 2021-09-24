24 Eylül 2021, Cuma
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İETT vatandaşları yolda bırakmaya devam ediyor! Arızalar, yangınlar…
İşine okuluna gitmek için İETT’yi kullanan İstanbullu’nun çilesi bitmek bilmiyor. Her gün yeni bir hadise ortaya çıkıyor. Duman atanlar, arıza verenler ve yananlar İstanbul'un her noktasında vatandaş kamerasına yansıyor. Yolda kalan vatandaşlar artık duruma bir çare bulunmasını istiyor.