İETT usulsüzlük iddiaları! Eski çalışan: Sıfır fatura kesip 2. el parça takıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. 4 yıl boyunca İETT garajında motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel bir televizyon kanalına verdiği röportajda İstanbul'daki otobüs kazalarının metro arızalarının ve metrobüs yangınlarının sebepleri hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Demirel otobüslere sıfır gibi gösterilen ikinci el parçalar takıldığını öne sürdü. İşte ayrıntıları…

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