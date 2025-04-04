04 Nisan 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İETT usulsüzlük iddiaları! Eski çalışan: Sıfır fatura kesip 2. el parça takıldı
İETT usulsüzlük iddiaları! Eski çalışan: Sıfır fatura kesip 2. el parça takıldı

İETT usulsüzlük iddiaları! Eski çalışan: Sıfır fatura kesip 2. el parça takıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.04.2025 16:53
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. 4 yıl boyunca İETT garajında motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel bir televizyon kanalına verdiği röportajda İstanbul'daki otobüs kazalarının metro arızalarının ve metrobüs yangınlarının sebepleri hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Demirel otobüslere sıfır gibi gösterilen ikinci el parçalar takıldığını öne sürdü. İşte ayrıntıları…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İETT usulsüzlük iddiaları! Eski çalışan: Sıfır fatura kesip 2. el parça takıldı
İETT’de sıfır fatura oyunu!
İETT'de sıfır fatura oyunu!
CHP’nin boykotuna tepki! Uzmanlar A Haber’de
CHP’nin boykotuna tepki! Uzmanlar A Haber'de
Bahçeli vakıf açılışına katıldı
Bahçeli vakıf açılışına katıldı
CHP’nin boykot çağrısı! Açıklamaların şifresi A Haber’de
CHP'nin boykot çağrısı! Açıklamaların şifresi A Haber’de
Mesaiye başlayan Bahçeli ile telefon görüşmesi
Mesaiye başlayan Bahçeli ile telefon görüşmesi
Boykot çağrısını millet affetmedi
"Boykot çağrısını millet affetmedi"
Bozkurt işareti ile halkı selamladı
Bozkurt işareti ile halkı selamladı
MHP lideri Devlet Bahçeli 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
MHP lideri Devlet Bahçeli 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
Karayollarına yeni nesil trafik güvenliği…
Karayollarına yeni nesil trafik güvenliği…
CHP milli ekonomiyi hedef aldı!
CHP milli ekonomiyi hedef aldı!
Şahinbey’de çocuk şenliği başladı!
Şahinbey’de çocuk şenliği başladı!
Millet CHP’yi nasıl boykot etti?
Millet CHP’yi nasıl boykot etti?
Daha Fazla Video Göster