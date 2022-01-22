22 Ocak 2022, Cumartesi
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İETT şoförleri perişan! Kazaların nedeni ortaya çıktı
İETT’de skandallar bitmek bilmiyor. Bakımsız otobüslerle yola çıkan şoförlerin 3 saatlik uyku ile izinsiz çalıştırıldığı maaşlarının ise asgari ücret seviyesinde olduğu öğrenildi.