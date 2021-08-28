28 Ağustos 2021, Cumartesi
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İETT otobüsü rezaletlerinde bugün! Yolda asılı kaldı vatandaş ittirdi
İETT son günlerde peş peşe yaşanan skandallarla gündemde. Durağa dalanlar, yolda kalanlar derken bir olay da Bayrampaşa'da yaşandı. Bayrampaşa’da İETT otobüsü yol çalışmasının bulunduğu bölgede askıda kaldı. Vatandaşların ittirerek İETT otobüsünü kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.