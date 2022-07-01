01 Temmuz 2022, Cuma
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İETT otobüsü dehşet saçtı!
İstanbul'da İETT otobüsleri dehşet saçmaya devam ediyor. Ters yönde ilerleyen İETT otobüsü, caddede karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadın ve küçük kıza çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük kız 5 metre savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.