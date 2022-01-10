İETT otobüsleri 3 ayda 16 kazaya karıştı! Otobüs kazaları neden sıklaştı?

İstanbul'da İETT otobüslerindeki problem her geçen gün artıyor. Her gün bozulan otobüslerin yanı sıra, İETT kazaları da artmaya başladı. Öyle ki son 3 ayda 16 İETT kazası meydana geldi. Kazaların artması otobüslerin bakımlarının zamanında yapılmadığı şoförlerin fazla mesai yaptığı ve otobüs filosunun yenilenmediği iddialarını da gündeme getirdi. İleri sürüş uzmanı Çetin Büyükçınar kazaların genelde sürücü hatalarından kaynaklandığını söyledi ve eğitimlere dikkat çekti.

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