İETT İstanbulluyu bir kez daha isyan ettirdi! Dumanlar çıktı ölümden döndüler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne geçemediği İETT skandallarına bir yenisi daha eklendi. İstanbullular İETT tarafından son aylarda birçok kez mağdur edildi. Üst üste yaşanan kazalar ve yolda kalmalar milyonları isyan ettirdi. CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepkiler her geçen gün büyüyor.

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