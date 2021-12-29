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İETT halkın ihtiyaçlarına cevap veremiyor! İmamoğlu dönemi ile birlikte ulaştırma sektörü dibe çekiliyo

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2021 16:12
Güncelleme:29.12.2021 16:12
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dönemi ile birlikte toplu taşımada büyük sorunlar yaşayan İstanbul halkının derdine her gün bir yenisi daha ekleniyor. HT19 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kaampüsü - TÜYAP Metrobüs hattının seferlerinin yetersiz olması nedeniyle otobüse binmek isteyen öğrenciler uzun kuyruklar oluşturuyor.

Megakent İstanbul'un trafik yükünü çekmekte büyük sorunlar yaşayan İETT, araçlarında meydana gelen kaza ve arızalar nedeniyle okların hedefindeki kurum haline dönüştü. Ekrem İmamoğlu ile birlikte ulaşımda adeta çöküşe geçen İETT, şehrin hemen hemen her noktasında çaresiz kalmış durumda. Boş otobüslerin dahi bakımsızlıktan büyük arızalar verip kazalara karıştığı şu dönemde üstüne bir de yetmeyen sefer sayıları eklendi.

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HT19 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kaampüsü - TÜYAP Metrobüs hattının seferlerinin yetersiz olması nedeniyle otobüse binmek isteyen öğrenciler uzun kuyruklar oluşturuyor.

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