İETT arızaları vatandaşı bezdirdi! Sabah lastiği patladı, akşam bozuldu

CHP yönetimindeki İBB'de otobüs arızaları İstanbulluları canından bezdirdi. Sık sık ulaşımda aksama, kaza ve arıza haberleriyle gündeme gelen CHP'li İBB'ye vatandaşlar sert tepki gösterdi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İETT otobüslerinde yaşanan arıza ile lastik patlaması vatandaşları mağdur oldu. Vatandaşların mağduriyeti ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de sabah saatlerinde bir İETT otobüsünün lastiği patladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda vatandaşların otobüsten inerek yolcuklarına devam edemedikleri görüldü. Akşam saatlerinde ise arızalanan İETT otobüsünden dumanların çıktığı görüldü. Otobüsten inmek zorunda kalan vatandaşların mağduriyeti ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.