İETT arızaları bir yılda yaklaşık yüzde 60 arttı! Toplu ulaşımı kullanan vatandaş tedirgin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarında meydana gelen kaza ve arızaların sonu gelmiyor. İBB tarafından hazırlanan 2022 Yılı Denetim Raporu'nda da otobüslerin arıza sayısının 2021 yılına göre bir yılda yüzde 56,77 arttığı belirlendi. İstanbullular toplu taşımayı kullanma konusunda tedirgin...

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